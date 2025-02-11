Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yatırım, proje, çalışma ve hizmetleriyle 7’den 70’e tüm Aydınlıların yanında olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan 100. Yıl Müzik Stüdyosu, her yaştan sanatçı ve içerik üreticisi için hayallerini gerçeğe dönüştürebilecekleri imkanlar sunmayı sürdürüyor. Yine Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Atatürk Spor Kompleksi içerisinde yer alan 100. Yıl Müzik Stüdyosu’nda içerik üreticileri ve sanatçılar için tüm imkanlar ücretsiz olarak sağlanıyor.

Sanatçılara ve müzik gruplarına prova imkanları, müzik koçluğu, kanal kayıt ve hücum kayıt alma hizmetleri sunulan stüdyo her yaştan müzik severin uğrak noktası oldu. Klipleri için çekim yapma imkanına da erişen sanatçılara 100. Yıl Müzik Stüdyosu’nda Büyükşehir Belediyesi’nin alanında uzman personelleri destek oluyor. 100. Yıl Müzik Stüdyosu’nda sanatçı ve müzik gruplarının yanı sıra sosyal medya uzmanları ile içerik üreticilerine de hizmet veriliyor. Yeşil perde alanı ile son teknoloji video ve fotoğraf ekipmanlarından faydalanabilen sosyal medya uzmanları için 100. Yıl Müzik Stüdyosu ikinci bir ev oldu.

"Özlem Başkanımıza çok teşekkür ederiz"

Aynı zamanda üniversite öğrencisi olan sosyal medya içerik üreticisi Zeki Engül, 100. Yıl Müzik Stüdyosu’nda tüm imkanların ücretsiz sunulmasından dolayı memnun olduğunu ifade ederek, "Bugün Aydın Büyükşehir Belediyesi 100. Yıl Müzik Stüdyosu’ndayız. Ben bir üniversite öğrencisiyim ve maddi olarak belli bir sınırım var. Yeşil perdede çekim yapmayı eğer kendi bütçemden karşılayacak olursam biraz beni zorlayabilir, bu yüzden Büyükşehir Belediyesi’nin böyle bir imkanı bizlere sunması önümüzü açtı ve içerik üreticilerinin hoşuna gitti. 100. Yıl Müzik Stüdyosu’nu bizlere sunduğu için Özlem Başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.

"Bizler için çok güzel bir imkan"

Yerel müzik grubu Epik’in gitaristi Mustafa Eyibilir de 100. Yıl Müzik Stüdyosu’nu Aydın’a kazandıran Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti ve "Her günüm müzik ile geçiyor. 100. Yıl Müzik Stüdyosu’nu da çok kullanıyorum, çok seviyorum. Gerçekten çok yararlı bir yer oldu benim için. Prova almak istediğimizi söylediğimizde randevumuzu oluşturuyorlar ve istediğimiz zaman alabiliyoruz. İçeriye girdiğimizde mesela jakımızın eksik olduğunu söylediğimizde jak veriyorlar veya bir eksiğimiz olduğunda hallediyorlar. Baterisi var, ses sistemi çok güzel, çok ferah bir yer. Bizim için çok güzel bir yer yani. 100. Yıl Müzik Stüdyosu’nu Aydın’a kazandırdığı için Özlem Başkanımıza çok teşekkür ederim" dedi.

"Özlem Başkanımıza bizlere sağladığı imkanlar için minnettarız"

Epik grubunun solisti Birhat Batkı, 100. Yıl Müzik Stüdyosu’na ilk açıldığı günden bu yana sıklıkla gittiğini söyledi. Batkı, "Burası gerçekten çok güzel. Hem çalışan arkadaşlar güler yüzlü hem de ekipmanlar, enstrümanlar son model. Bir de en güzeli ücretsiz. Gerçekten bu stüdyo bizim çok işimize yaradı, yaramaya da devam ediyor. Açıldığından beri geliyorum ben buraya. Bu stüdyo için Özlem Çerçioğlu’na çok teşekkür ederiz, bizlere sağladığı bu imkanlardan dolayı kendisine çok minnettarız" ifadelerini kullandı.