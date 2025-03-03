Aydın Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında vatandaşları iftar sofralarında buluşturmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi’nin birlik ve beraberlik sofralarında on binlerce vatandaş iftarlarını birlikte yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından bugün de 7 farklı noktada iftar programı düzenlendi. Efeler ilçesi Atatürk Kent Meydanı ve Girne Mahallesi Efekent Kapalı Pazar Yeri, Çine ilçesi Kahraman Mahallesi, Karacasu ilçesi Yaykın Mahallesi, Nazilli ilçesi Çapahasan Mahallesi, Söke ilçesi Akçakonak Mahallesi ve Yenipazar ilçesi Donduran Mahallesi’nde iftar sofraları kuruldu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı ile birlikte Girne Mahallesi Efekent Kapalı Pazar Yeri’nde düzenlenen iftarda vatandaşlar ile bir araya geldi. Başkan Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi’nin iftar sofralarında her gün on binlerce vatandaşın oruçlarını açtıklarını belirtti. Başkan Çerçioğlu, tüm Aydınlıları Büyükşehir Belediyesi’nin iftar sofralarında Ramazan ayının bereketini birlikte yaşamaya davet etti.

Düzenlenen iftar programlarından memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar, Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti