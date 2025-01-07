Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın’ın dört bir tarafını mevsimlik çiçekler ile süslemeye devam ediyor. Aydın’ın tüm ilçelerinde çalışmalar hız kesmeden sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Didim ilçesi genelinde çiçek dikimi gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçe genelinde gerçekleştirilen çalışmalar ile Didim, turizm sezonuna da hazırlanıyor. Çalışmalar esnaf ve vatandaşlardan da tam not alıyor. Aydın’ın tüm ilçelerinde, ana arterlerin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanındaki tüm kavşak ve yollarda bakım ve çiçeklendirme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kapsamlı çalışmalarda Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen mevsimlik çiçekler kullanılıyor. Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde dikimi gerçekleştirilen tüm çiçekleri kendi bünyesinde bulunan fidanlıklarda üretiyor. Kadın personeller tarafından yetiştirilmesi ve dikimi gerçekleştirilen çiçekler ile kent, doğanın rengarenk tonları ile süsleniyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Aydın’ın her mevsimde çiçek bahçesi olmaya devam edeceğini belirtirken, vatandaşlar Aydın’ı güzelleştirmeye devam eden Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.