Aydın Büyükşehir Belediyesi, 7’den 70’e toplumun her kesimine hitap eden projeleri ile öncü olmaya devam ediyor. Bu projelerden biri olan Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim Huzurevi, sakinlerine konforlu bir ortam ve kaliteli yaşam sunuyor. Tüm ihtiyaçların düşünüldüğü Didim Huzurevi’nin sakinleri gün içinde sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılabiliyor, düzenlenen geziler ile sosyal hayata dâhil olabiliyor. Huzurevinde yaşamını sürdüren vatandaşlar, “Burası huzurevi değil otel” benzetmesinde bulunuyor.

3 öğün yemek servisinin yapıldığı Didim Huzurevi’nde, menüler yaşlıların kalori ihtiyacına göre uzman diyetisyenler tarafından hazırlanıyor. Huzurevi sakinleri haftanın belirli günlerinde fizyoterapist eşliğinde sabah sporu yapıyor. Sosyal etkinlik kapsamında huzurevi sakinleri Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği kurslardan faydalanabiliyor, böylelikle sosyal hayattan da uzak kalmıyor.

Büyükşehir Belediyesi Didim Huzurevi’nde hijyen de ön planda tutuluyor. Odaların günlük temizliği, çamaşır yıkama, sakinlerin bakımı ve her ihtiyacı Büyükşehir Belediyesi’nin uzman ekipleri tarafından karşılanıyor. Sağlık alanında ise huzurevi sakinlerinin ilaç temini, rutin tedavileri alanında uzman sağlık personelleri tarafından takip ediliyor.

“Her namazımda başkanımıza dua ediyorum”

Tavsiye üzerine 4 ay önce Didim Huzurevi’ne yerleştiğini ifade eden Şahin Yüksel, “Benim emekli maaşım dışında başka bir gelirim yok. Bugün kiralık bir ev tutsam maaş yetmediği gibi aç kalırım. Ama burada çok uygun bir fiyata kalıyoruz. Normalde mümkün değil. Ütümüz yapılıyor. Kıyafetlerimiz hafta iki gün yıkanıp tertemiz geliyor. Odalarda her şey var. Hatta rahatsız olduğun zamanlar yemeğini odana kadar getiriyorlar. Allah razı olsun Özlem başkandan, bizlere böyle bir imkan verdiği için. Kendi adıma söylüyorum her namazımda kendisine dua ediyorum. Bizleri böyle bir aile ortamında buluşturduğu için. Burası benim için bir şans, gurur ve şeref duyuyorum. Özlem Başkan sayesinde kimseye muhtaç olmuyoruz. Çalışanlardan da çok memnunum, hepsi değerli ve özveri ile çalışıyorlar. Temizlik konusunda burada hiçbir şeye taviz verilmiyor. Yemeklerde gayet güzel. İlaçlarımız veriliyor, randevularımız alınıyor. Hastaneye gideceğimiz zaman tüm işlemlerle ilgileniliyor. Biz bu konuda hiçbir şeyle uğraşmıyoruz. Samimiyetimle söylüyorum kendimi evimde hissediyorum. Özlem Başkan olmasa, kim yardımcı olacak bize? Allah razı olsun kendisinden” diye konuştu.

“Çerçioğlu memleketine hizmet etmek için uğraşıyor”

2 yıl önce Aydın Büyük Şehir Belediyesi Didim Huzur Evi’ne geldiğini ifade eden Salim Kızıl, “Burası bakım yönünden olsun, iş yönünden olsun çok güzel bir yer memnunum. Burada çalışan herkes bizlerle ilgileniyor. Yemekler de gayet güzel. Allah’a şükürler olsun çok güzel bakılıyoruz. İlaçlarımız masamıza kadar vakitlice geliyor. Hastalık durumunda hemen hastaneye götürülüyoruz. Memnunum kısacası. Berberimize kadar geliyor. Özlem Çerçioğlu’nu hakikaten tebrik ederim. Kaç yıldır belediye başkanımız. Hiçbir siyasi ayrım yapmadan vatandaşın yanında. Çerçioğlu işinin başında, sadece memleketin olacak-bitecek hizmetleriyle uğraşan birisi” dedi.

“Burası Türkiye’de bir tane”

Didim Huzur Evi’nde 3 yıldır yaşadığını kaydeden İlyas Bulut ise, “Burada aklınıza gelen ne isterseniz var. Yok yok. Vakit geçirecek aktivitelerimiz var. Bakım ve temizlik çok iyi. Yazında belediyenin bizlere verdiği emekli kart ile ücretsiz bir şekilde otobüslere binip denize gidiyorum. Yemekler de çok güzel. Özlem Çerçioğlu bize bakıyor. Burası Türkiye’de bir tane. Her yeri gezsinler burası gibi temiz yer bulamazlar” diye konuştu.

“Burada her türlü ihtiyacımız görülüyor”

Günlerini Didim Huzur Evi’nde örgü uğraşı ile geçiren Serpil Moğolkoç ve Zeynep Çukurovalı ise “Burada her türlü ihtiyacımız görülüyor. Çamaşırımız yıkanıyor. Yemeğimiz önümüze hazır geliyor. Odamız temizleniyor. Çok rahatız. Hatta rahatlıktan canımız bile sıkılıyor bazen. Burada her şey tastamam” dedi.