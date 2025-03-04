Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay ve beraberindeki heyet nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Gençay ile oda başkanları, Çerçioğlu’na Aydın’da ve Didim’de gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Oda başkanları, oda üyelerinin ve Didimli esnafların gündemleri ile Didim kentinin gelişmesi için Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılacak çalışmalar hakkında Çerçioğlu ile görüş alışverişinde bulundular. Çerçioğlu ise Gençay ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri için teşekkür etti.