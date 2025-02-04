Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ege Denizi depremleri sebebiyle İzmir’de gerçekleştirilen Deprem Acil Eylem Planı Toplantısı’na katıldı.

Ege Denizi’nde ardı ardına yaşanan depremler sonrası Muğla, Aydın, Denizli, Manisa ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanları İzmir’de CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek koordinesinde ’Acil Durum’ toplantısı düzenledi. Meydana gelen yüzlerce depremler ile ilgili görüşen başkanlar, toplantıda durum değerlendirmesi yaparak alınabilecek önlemler hakkında görüştü.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Gökan Zeybek’in koordinesinde, CHP İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Murat Bakan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun katılımıyla düzenlenen Deprem Acil Eylem Planı Toplantısı’na katıldık. Ege Denizi ve bölgemizdeki sismik hareketliliği yakından takip ediyor, muhtemel durumlara karşı tüm ekiplerimizle teyakkuz halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerine yer verdi.