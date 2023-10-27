Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; "Cumhuriyet, demokrasimizin temellerinin atıldığı şanlı bir zaferin ürünüdür" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Cumhuriyetin ilanının 100. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Cumhuriyetin şanlı bir zafer ürünü olduğuna dikkat çeken Başkan Çerçioğlu, mesajında “Milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi Cumhuriyet’imizin ilanının 100. yılındayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 100 yıl önce bu topraklarda yeşeren Cumhuriyet, demokrasimizin temellerinin atıldığı şanlı bir zaferin ürünüdür. Gazi’nin ‘Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan ediyoruz’ sözleriyle çıktığımız bu yolculuğun ikinci yüzyılında, aynı azim ve kararlılıkla bu mirası korumaya devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş, demokratik, laik, aydınlık yüzü olan Türk gençliğine bırakacağımız bu büyük mirası, ilelebet daha da ileriye taşımak için birlikte çalışacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir’ diyerek Türk milletine armağan ettiği iradeyle bize verilen hedeflere hiç durmadan yürüyeceğiz. Demokrasiye olan inancımızla Cumhuriyetimizi yaşatma ve daha da güçlendirme kararlılığımızı sonsuza kadar sürdüreceğiz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünde Aydınlıların ve milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı yürekten kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları olmak üzere şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerine yer verdi.