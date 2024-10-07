Aydın Büyükşehir Belediyesi her yaştan vatandaşa yönelik düzenlenen kültür ve sanat etkinliklerine devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezleri’nde eğitim gören öğrenciler tiyatro ile buluştu. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından sahnelenen “Benim Güzel Pabuçlarım” oyununu izleyen minikler eğlenirken öğrendi. Sevgi ve barış kavramlarını anlatırken kitap okumanın önemine de vurgu yapan “Benim Güzel Pabuçlarım” oyununu izleyen Büyükşehir Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezleri’nin öğrencileri, kahkaha dolu dakikalar geçirdi.

Veliler, çocuklarında gözle görülür gelişim olduğunu belirterek merkezlerin açılışını gerçekleştiren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Başkan Çerçioğlu: Çocuklarımızın hayatlarının her adımında yanlarındayız

Küçük yaşta eğitimin önemine dikkat çeken Başkan Çerçioğlu, çocukların her zaman yanlarında olacaklarını belirtti. Başkan Çerçioğlu, “Çocuklarımızın, miniklerimizin her zaman yanlarındayız, yanlarında olmaya devam edeceğiz. Küçük yaşta doğru eğitim çok önemli, Büyükşehir Belediyemizin Çocuk Gelişim Merkezleri’nde uzman eğitmenlerimiz eşliğinde çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz. Çocuklarımız için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.