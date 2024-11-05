Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) yönetimi ile birlikte CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; "Kentlerimiz ve ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) yönetimi ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret etti. Genel Başkan Özel’in Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki (TBMM) makamında gerçekleştirilen ziyarette başta kayyum atamaları olmak üzere son dönemde yaşanan gelişmeler görüşüldü.

Ziyaret sonrasında konu ile ilgili yaptığı paylaşımla ’hizmet’ vurgusu yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; "Genel Başkanımız Özgür Özel’i, Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve TBB encümen üyelerimiz ile birlikte ziyaret ettik. Kentlerimiz ve ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.