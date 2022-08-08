Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Danışmanı Ahmet Nazif Yücel, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP Aydın önceki dönem İl Başkanı Hikmet Saatçı, CHP Gençlik Örgütleri Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kemal Güneri ve Kılıçdaroğlu Gönülleri Koordinatörlerinden Erkin Taşlı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Danışmanı Ahmet Nazif Yücel, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP Aydın önceki dönem İl Başkanı Hikmet Saatçı, CHP Gençlik Örgütleri Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kemal Güneri ve Kılıçdaroğlu Gönülleri Koordinatörlerinden Erkin Taşlı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

CHP heyeti, sosyal belediyecilik anlayışıyla yapılan ve Aydın’a değer katan yatırımlara imza atan başarılı çalışmaları için Başkan Çerçioğlu’nu tebrik etti. Halkın ihtiyaçları doğrultusunda yatırımlara ve çalışmalara devam edeceklerini belirten Başkan Çerçioğlu, CHP heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür etti.