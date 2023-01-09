Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında şunları ifade etti:

"Mesleğini onuruyla gururla yapan, halkın doğru haber alması için mücadele eden gazeteciler demokrasilerin olmazsa olmazıdır. Kamuoyunu bilgilendirme göreviyle doğru bilgiye ulaşmak için uğraş veren her gazeteci bizim de demokrasimizi güçlendirmekte, aydınlık yarınların teminatı olmaktadır. Meslek ilkelerinden ödün vermeden çalışan ve bu uğurda canlarını veren Uğur Mumcu, Abdi İpekçi gibi gazetecilerimizi minnetle anıyorum. Onlar çağdaş ve aydınlık bir Türkiye için kalemleriyle mücadele veren gazetecilerdi. Meslek mücadelesi veren tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum, çalışmalarında başarılar diliyorum."