Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde; sevilen yazar, sanatçı ve bilim insanlarının katılımlarıyla düzenlenen Aydın Kitap Fuarı devam ediyor.

Her gün Aydın’dan ve çevre illerden gelen binlerce vatandaş, Aydın Kitap Fuarı’nı ziyaret ediyor. 7’den 70’e her yaştan vatandaşın kendilerine hitap eden eserler bulabildiği Aydın Kitap Fuarı’nda düzenlenen imza ve söyleşi etkinlikleri de yoğun ilgi görüyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından kente kazandırılan Aydın Tekstil Park içerisinde yer alan Fuar Aydın, her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlamaya devam ediyor. Vatandaşlar, Aydın Kitap Fuarı’nda yerel yazarlar ile tanışma ve eserlerini inceleme fırsatı da buluyor. Fuara katılan kitapseverler, Aydın’ı Kitap Fuarı ile buluşturduğu için Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.

“Özlem Başkanımıza teşekkür ederiz”

Aydın’da düzenlenen bir kitap fuarı olmasından memnuniyet duyduklarını belirten Deniz Gülsar, “Eşim ve çocuğum ile birlikte Aydın’da kurulan ilk kitap fuarına katılmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Kızımız 1 yaşında, kitapları çok seviyor. Kitaplarla tanıştırmak istedik, şimdiden aşılamak istedik kitap sevgisini o yüzden Nazilli’den buraya geldik. Ağaç yaşken eğilir, şimdiden başlaması lazım. İlk başta görerek başlayacak ki ileride gördüklerini hayatına yansıtabilsin. Biz onun için buradayız zaten. Bu fuar bizim için güzel bir şey, önceden İzmir’e ve diğer çevre illere gitmek zorunda kalıyorduk. Uzun bir yol, uzun bir mesafe. Söyleşilere katılmak zor oluyordu, buraya ileride söyleşiler için gelen yazarların sayısının artmasını temenni ediyoruz, bizim için daha güzel olacaktır. Özlem Başkanımıza teşekkür ederiz. Geleneksel hale dönüşmesi bizi mutlu eder” ifadelerini kullandı.

“Fuar bizler için çok büyük bir imkan oldu”

Fuara çocukları ile birlikte katılan Rümeysa Demir, Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti ve “Burası bizler için çok büyük bir imkan oldu. Yazarlar ile tanışmak güzel bir şey, çocukların böyle bir ortamda, kitapları görebildikleri ve yazarlar ile tanışabildikleri bir ortam olması çok güzel. Biz bu fırsatı değerlendirmek istedik, teşekkür ediyoruz Büyükşehir Belediyemize de” diye konuştu.

“Kitap okumak bir ihtiyaç, bir zorunluluk”

İsmail Sultanoğlu, “Kitap okumak bir ihtiyaç, bir zorunluluk. Çünkü çocuklarımızın gelişimi için bu şart. Sayın Özlem Çerçioğlu’na bu fırsatı bizlere sunduğu için kendim ve bütün öğrenciler adına teşekkür ederim. Ben burada çalışma fırsatı buldum, esnaflık, müşteri ile iletişim çok daha iyi oluyor çünkü burada çok daha rahat konuşabiliyorum insanlar ile. Daha iyi ifade edebiliyorum kendimi, o gibi katkılar sunuyor bana” dedi.

“İnternettense kitapları hissetmek çok daha güzel”

Kitap okumanın çocuklar için önemine dikkat çeken Türkçe Öğretmeni Sema Sözeri, “Ben Özlem Başkanımızı çok severim. Bu konuda tarafsız olamayacağım hem sevdiğim biri hem çok da destekliyorum. Bu ölü alanı canlandırması, Aydın Tekstil Park ile güzelleştirmesi Aydın halkı için çok iyi oldu. Böyle bir yerin yapılması, Fuar Aydın gibi büyük bir alana farklı yayınevlerinin gelerek okuyucular ile kitapların buluşturulması, sevdiği yazarlara bu kitapları imzalatması bence çok büyük bir avantaj bizler için” dedi.

Kitap fuarında olmaktan mutluluk duyduğunu belirten 4’üncü sınıf öğrencisi Ozan Sözeri ise “Burası çok güzel bir yer. Buranın atmosferi internetten kitap okumaya göre çok daha güzel. Bir sürü kitabın olması, kitapları kendim seçmem ve bir sürü çok kitabı seçeneği olması benim hoşuma gitti. Kitapla buluşmak isteyen herkesi buraya bekliyorum” ifadelerini kullandı.