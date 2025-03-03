Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, mahalle muhtarlarıyla birlikte Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu ziyaret etti. Ziyarette ilçenin ve mahallelerin sorunları ele alınırken, çözüm önerileri ve Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri de masaya yatırıldı.

Başkan Arıcı, toplantının oldukça verimli geçtiğini belirterek, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na ilçeye yaptığı hizmetler ve sağladığı desteklerden dolayı teşekkür etti. Koçarlı muhtarlarının sorunlarını ve isteklerini tek tek dinleyen Başkan Çerçioğlu ve Başkan Arıcı, tüm sorunlara el birliğiyle çözüm bulunacağını ifade etti.

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı toplantı sonrası yaptığı açıklamada Başkan Çerçioğlu’na teşekkür ederek, "Mahallelerimizin ihtiyaçlarını ve ilçemizin sorunlarını değerlendirdiğimiz bu toplantıda, her zaman olduğu gibi bizlere desteklerini esirgemeyen Topuklu Efemiz Sn. Özlem Çerçioğlu’na ilçem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Birlikte daha güçlü, daha güzel bir Koçarlı için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Arıcı, mahallelerin gelişimi için Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.