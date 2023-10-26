Aydın’ın Efeler ilçesinde kız öğrenci yurdunda meydana gelen asansör kazasında Zeren Ertaş (22) hayatını kaybederken, taziye mesajı paylaşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; “Hayatını kaybeden öğrencimiz Zeren Ertaş’a Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum” dedi.
Aydın’ın Efeler ilçesindeki KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda meydana gelen asansör kazasında 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Zeren Ertaş, hayatını kaybetti. Yaşanan acı olayın ardından sosyal medya üzerinden taziye mesajı paylaşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, genç kızın ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.
Başkan Çerçioğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Kentimizde bulunan Işıklı KYK Kız Öğrenci Yurdu’nda asansörün düşmesi sonucu hayatını kaybeden öğrencimiz Zeren Ertaş’a Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Başımız sağ olsun” ifadelerine yer verdi.