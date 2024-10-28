Vatandaşların severek takip ettiği Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, yeni sezonda gösterilerini ilçelerde yaşayan vatandaşlar ile de buluşturacak.

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın sevilen oyunlarından ’Şimdi Ne Olacak?’ Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu’nun yanı sıra ilçelerde yaşayan vatandaşlar için de sergilenecek. Kadına karşı şiddete trajikomik bir şekilde dikkat çeken oyun, birçok ilçede sergilenecek.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm vatandaşları tiyatro gösterilerine davet etti. Başkan Çerçioğlu, “Büyükşehir Belediyemizin uzman kadroları tarafından sergilenen sevilen gösterileri 2024-2025 sezonu boyunca ilçelerimizde yaşayan vatandaşlarımız ile de buluşturacağız. Tüm hemşehrilerimizi tiyatrolarımızı izlemeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Şimdi Ne Olacak?” tiyatro oyununun gösterim takvimi şu şekilde; 1 Kasım Cuma saat 20.30 - Söke Efes Kültür Merkezi, 8 Kasım Cuma saat 20.30 - Nazilli Mehmet Yüzücüler Tiyatro Salonu, 15 Kasım Cuma saat 20.30 - Karacasu Kültür Merkezi, 22 Kasım Cuma saat 20.30 - Koçarlı Mevlüt Şahinci Konferans Salonu, 29 Kasım Cuma saat 20.30 - Germencik Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu Konferans Salonu, 6 Aralık Cuma saat 20.30 - Yenipazar Atatürk Kültür Merkezi, 20 Aralık Cuma saat 20.30 - İncirliova Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu."