Cumhuriyet’in kuruluşunun 101’inci yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikler kapsamında Musa Göçmen Senfoni Orkestrası ve Moğollar grubu Aydınlılar ile buluştu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri coşkuyla devam ediyor. Aytepe Amfi Tiyatro’da düzenlenen konsere binlerce vatandaş katıldı. Türkçe rock müziğin sevilen grubu Moğollar ve klasik müzik ile sevilen eserlerin harmanlandığı senforock müziğin eşsiz temsilcisi Musa Göçmen Senfoni Orkestrası’nın seslendirildiği eserleri binlerce Aydınlı birlikte söyledi. Gece sonunda vatandaşlar, sanatçıları ve orkestrayı ayakta alkışladı.

Etkinliğe Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı ve CHP’li ilçe belediye başkanları katıldı. Başkan Çerçioğlu, İl Başkanı Saatçı ve ilçe belediye başkanlarının birlikte oynadığı zeybek, vatandaşlardan büyük alkış aldı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yolda, onun izinde aydınlık yarınlara yürümeye devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 101’inci yılı kutlu olsun” dedi.