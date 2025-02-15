Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 14 Şubat Sevgililer Günü konserinde Pamela ve Ümit Besen şarkılarını Aydınlılar için seslendirdi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, vatandaşları kültür ve sanat etkinlikleri ile buluşturmaya devam ediyor. Bu çerçevede 14 Şubat Sevgililer Günü konserinde Pamela ve Ümit Besen Aydınlılar ile buluştu. Atatürk Kent Meydanı’nda düzenlenen konserde Pamela ve Ümit Besen, Aydınlılara unutulmaz bir akşam yaşattı. Konsere katılan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz etkinliklerden memnuniyet duyduklarını belirterek Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.