Aydın Büyükşehir Belediyesi, kentin tarih, kültür ve doğa rotalarında düzenlediği yürüyüşlere devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın’ın tarihi ve doğal güzellikleri arasında düzenlediği ’Trekking Aydın’ etkinliklerini vatandaşlar ile buluşturmayı sürdürüyor. Aydınlı doğaseverlerin ve sporcuların yoğun ilgi gösterdiği yürüyüşlerin bu seferki rotası Söke ilçesine bağlı Serçin Mahallesi oldu. Ziyaretçiler Serçin’de bir taraftan doğa yürüyüşü yapıp bir taraftan da Bafa Gölü’ndeki kuşları gözlemledi. Yürüyüşe katılan vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi Serçin Ekoturizm Merkezi personelleri de eşlik etti, doğa hakkında bilgi verdi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Bafa Gölü Tabiat Parkı ile Serçin Mahallesi’nin değerlerinin korunması için açılışı gerçekleştirilen Serçin Ekoturizm Merkezi, yerli ve yabancı turistler için uğrak nokta olmayı sürdürüyor. 80’e yakın bitki familyasının yanı sıra 261 kuş, 22 sürüngen ve 19 memeli türünün yaşadığı bölge Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları ve korunmuş doğası ile ön plana çıkıyor.

Yürüyüşe katılan doğaseverler ve sporcular, kendilerini Aydın’ın tarihi ve doğal güzellikleri ile buluşturan Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.