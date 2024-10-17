Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4’üncü kez düzenlenecek olan Aydınfest Gençlik Festivali, vatandaşlar ile buluşmaya hazırlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Aydınfest, coşkulu kutlamalara ev sahipliği yapacak. Geçmiş yıllarda yüz binlerce vatandaşı ağırlayan Aydınfest, bu yıl da sevilen sanatçıları ücretsiz bir şekilde vatandaşlar ile buluşturacak. 25-26-27 Ekim tarihlerinde Aydın Tekstil Park’ta düzenlenecek olan festival, unutulmaz dakikalara ev sahipliği yapacak.

Aydınfest 25 Ekim’de başlayacak

Başta gençler olmak üzere 7’den 70’e tüm vatandaşların her yıl ilgiyle takip ettiği Aydınfest, 25 Ekim’de başlayacak. Festivalin ilk gününde sevilen sanatçılar Gazapizm, Ceylan Ertem ve Stoutband vatandaşlar ile buluşacak.

Festivalin adresi Aydın Tekstil Park

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından kente kazandırılan Aydın Tekstil Park’ta düzenlenecek olan festivalin 2’nci gününde Teoman ve Siyam sahne alacak, Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı sevilen şarkıları vatandaşlar için seslendirecek.

Color Party’de eğlence doruğa ulaşacak

Festivalin son gününde ise Dolu Kadehi Ters Tut ve Şirket grupları ile sevilen sanatçı Emre Fel sahne alacak. Aydınfest’in gelenekselleşen etkinliklerinden color party de festivalin son gününde gerçekleştirilecek.

Başkan Çerçioğlu tüm Aydınlıları festivale davet etti

Başkan Çerçioğlu, tüm vatandaşları Aydınfest Gençlik Festivali’ne davet etti. Başkan Çerçioğlu, “Cumhuriyetimizin 101’inci yılını yine unutulmaz etkinlikler ile kutlayacağız. 29 Ekim kutlamalarımız Aydınfest ile başlayarak Cumhuriyetimizin ilanının 101’inci yıldönümüne kadar devam edecek. Tüm vatandaşlarımızı coşkuya ortak olmaya, festivale katılmaya davet ediyorum” dedi.