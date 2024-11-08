Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hatıratını anmak amacıyla ’Ata’ya Saygı Konseri’ düzenlendi. Konsere yüzlerce vatandaş katıldı.

Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu’nda düzenlenen konserde, Şef Murat Akyüzlü önderliğindeki Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu Aydınlılar ile buluştu. Konuklar, duygusal dakikaların yaşandığı konsere alkışlarla eşlik etti. 2 bölümden oluşan konserde ’Ah Bir Ateş Ver’, ’Vardar Ovası’ ve ’Çalın Davulları’ gibi unutulmaz eserler seslendirildi.

Vatandaşlar Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti

Unutulmaz bir gece yaşayan vatandaşlar, bu anlamlı etkinlik için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak amacıyla düzenlenecek etkinliklerinin süreceğini belirten Başkan Çerçioğlu ise, "Bizlere Cumhuriyetimizi, bağımsızlığımızı, bugünlerimizi ve yarınlarımızı armağan eden Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, sevgi ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı. Başkan Çerçioğlu tüm vatandaşları 10 Kasım Pazar günü saat 20.00’da Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu’nda düzenlenecek ’Atatürk’ün Sevdiği Türküler’ konserine davet etti.