Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun öncülüğünde, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu Aydın’ın dört bir yanında etkinliklerle yaşanacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle, vatandaşlar hem kutlu zaferin yıldönümünün coşkusunu yaşayacak hem de unutulmaz konserlerle buluşacak.

Etkinlik programı kapsamında 29 Ağustos Cuma günü saat 21.30’da Buharkent Cumhuriyet Meydanı’nda Bilal Sonses sahne alacak. 30 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30’da ise Efeler Atatürk Kent Meydanı’nda Hakan Altun’un konseriyle vatandaşlar bayram coşkusunu birlikte yaşayacak. Kutlamalar, 31 Ağustos Pazar günü saat 21.30’da İncirliova Cumhuriyet Meydanı’nda Ümit Besen ve Pamela’nın sahne almasıyla sona erecek.

Tüm Aydınlıları etkinliklere katılmaya davet eden Başkan Çerçioğlu, "30 Ağustos Zafer Bayramı, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin ve azminin simgesidir. Milletimizin bağımsızlık mücadelesini ve zafer ruhunu hep birlikte kutlayacak, bayram coşkusunu etkinliklerimizle paylaşacağız" ifadelerini kullandı.