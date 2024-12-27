Ankara’da gerçekleştirilen Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Encümen Toplantısı’nda demokrasi ve dayanışma mesajı veren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; “Ülkemizin aydınlık yarınları için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ankara’da gerçekleştirilen Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Encümen Toplantısı’na katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun başkanlık ettiği toplantıda, Çerçioğlu’nun mesajları ise dikkat çekti. Toplantının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Özlem Çerçioğlu, Türkiye’nin geleceği için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Başkan Çerçioğlu paylaşımında “TBB ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu başkanlığında, encümen toplantımızı gerçekleştirdik. Ülkemizin aydınlık yarınları için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer vererek hem Aydın’da hem de Türkiye genelinde demokrasi ve dayanışma vurgusu yaptı.