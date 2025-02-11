Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, öğrencilerin eğitim ve öğretimine destek olmaya devam ediyor.

Efeler ilçesinde bulunan Ekrem Çifçi İlkokulu 3’üncü sınıf öğrencileri ve öğretmenleri, derslerini Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Mimar Sinan Mahallesi’ndeki fidanlığında işledi. Fidanlıkta hem fidan dikmeyi hem de bitkilerin gelişim süreçlerini öğrenen öğrencilere Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın personelleri de eşlik etti.

Çocukların kişisel gelişimleri için kent genelinde çeşitli faaliyetler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, bu kez de geleceğin bilim insanı adaylarını Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan fidanlıkta misafir etti. Öğrenciler, derslerini toprağa ve bitkilere dokunarak yaptı. Minik öğrenciler; fidan dikimi, fidanların gelişim süreci, serada yetişen bitkiler ve yetişme şartları konularında eğitim aldı. Öğrencilerin ders sonunda diktikleri çiçekler, Büyükşehir Belediyesi tarafından kendilerine hediye edildi. Büyükşehir Belediyesi’nin peyzaj mimarları tarafından öğrencilere doğayı korumak hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi’nin fidanlıklarında öğrencileri misafir etmekten memnuniyet duyduklarını ifade eden Başkan Çerçioğlu, "Çocuklarımızın toprağa dokunarak, doğayı hissederek büyümeleri çok önemli. Her yaştan öğrencimizin eğitim ve öğretim hayatına destek olmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.