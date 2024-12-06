Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 7’den 70’e her yaştan Aydınlıyı kültür ve sanat etkinlikleri ile buluşturmaya devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, çocuklar için perdelerini açtı. Deprem gerçeğini eğlenceli ve öğretici bir yaklaşım ile anlatan “Tıngır Mıngır Ülke” isimli oyun, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın uzman oyuncuları tarafından çocuklar için sergilendi. Çocuklar, Şükran Güngör - Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu’nda sahnelenen oyun ile unutulmaz bir gün yaşadı.

Yüzlerce öğrencinin katıldığı tiyatro gösteriminde çocuklar eğlenirken öğrendi. “Tıngır Mıngır Ülke” oyununun Aydınlı çocuklar ile ilk kez buluştuğu gösterim sonrası Büyükşehir Belediyesi tarafından balon ve pamuk şeker de dağıtıldı.

Çocuklar Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti

Oyunda oldukça keyifli dakikalar geçiren çocuklar, etkinlikler ve hediyeleri için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Eğitimciler ve veliler tarafından da ilgiyle karşılanan “Tıngır Mıngır Ülke” oyununun bir sonraki gösterimi 11 Aralık Çarşamba günü saat 14.00’da Şükran Güngör - Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilecek.