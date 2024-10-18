Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından Aydın Şehir Hastanesi’nin inşaatı için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Aydın Şehir Hastanesi’nin faaliyete geçirilmesi için ASKİ ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında başlatılan kanalizasyon altyapısı ana kollektör hattının deplase çalışması devam ediyor. Dev çalışma kapsamında 800 milimetre çapında kanalizasyon hattı deplase edilerek güzergâhı değiştirilecek.

ASKİ ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmanın Ekim ayı sonunda tamamlanması planlanıyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın’ın dört bir yanında vatandaşlara hizmet ulaştırmak için gerçekleştirilen çalışmaların süreceğini belirtti. Başkan Çerçioğlu, “Aydın için çalışıyoruz. Kentimizin dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımıza en iyi hizmeti ulaştırmak için proje ve hizmetlerimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.