Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na Köşk ilçesi Akçaköy Mahallesi Muhtarı Vedat Kuruş, Muhtar Azası Tahsin Özçakır ve Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Kuruş, Özçakır ve Ülgen, Çerçioğlu’nu başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ederek Akçaköy Mahallesi’nde Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ tarafından gerçekleştirilen çalışmalar nedeniyle teşekkür etti. Çerçioğlu ise Kuruş, Özçakır ve Ülgen’e nazik ziyaretleri için teşekkür etti.