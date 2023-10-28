Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ’Atatürk Resimleri Sergisi’nin açılışını gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıldönümünü birçok etkinlik düzenleyerek kutlayan Büyükşehir Belediyesi, ADD ile işbirliğiyle bir resim sergisi düzenledi. Çerçioğlu ve beraberindekiler tarafından açılışı yapılan sergide Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatından kesitlerin sunulduğu fotoğraflar yer aldı. Açılışta bir konuşma yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e çok şey borçlu olduklarını ifade etti. Çerçioğlu, “Bugün bir kadın olarak demeç verebiliyorsam bu Atatürk’ün sayesindedir” dedi.

Atatürk Kent Meydanı’ndaki Aydın Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi’nde düzenlenen sergi 17 Kasım Cuma gününe kadar izlenebilecek.