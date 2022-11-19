Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından yakın zamanda başlanacak olan Didim Akbük, Fevzipaşa ve Denizköy mahalleleri kanalizasyon ana kuşaklama kollektörüne 204 milyon liralık yatırım yapılacak. Yapılacak olan yatırımla birlikte Akbük’ün 28 yıllık sorunu çözülecek.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından yakın zamanda başlanacak olan Didim Akbük, Fevzipaşa ve Denizköy mahalleleri kanalizasyon ana kuşaklama kollektörüne 204 milyon liralık yatırım yapılacak. Yapılacak olan yatırımla birlikte Akbük’ün 28 yıllık sorunu çözülecek.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, hizmet odaklı ve kalıcı çözümler üreten belediyecilik anlayışıyla Aydın’ın sorunlarını çözmeye devam ediyor. Kent genelinde sürdürdüğü altyapı çalışmalarıyla gelecek yıllarda ihtiyacını karşılayacak büyük yatırımlara imza atan ASKİ, kentin altyapı ağını yenilemeye ve güçlendirmeye devam ediyor. ASKİ, Didim Akbük kanalizasyon terfi hattı ve Denizköy-Fevzipaşa kanalizasyon şebeke hattı yapım işi için dev bütçeli bir işe imza atıyor. Bu çalışma çerçevesinde 36.4 km’lik kanalizasyon şebeke hattı, 17.6 km’lik terfi hattı olmak üzere toplam 54 km hat inşa edilecek. 2 bin 700 metrelik parsel bağlantısını da yapılacağı hatta ayrıca 4 adet terfi merkezi inşa edilecek. Bu çalışmayla Akbük’ün kanalizasyon hattı Didim’e bağlanmış ve Akbük de güçlü bir altyapı ağı kazanmış olacak.