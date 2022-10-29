Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ’29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’ konulu serginin açılışını yaptı. Başkan Çerçioğlu, sergilenen eserlerin sahibi çocukları ve gençleri kutladı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ’29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’ konulu serginin açılışını yaptı. Başkan Çerçioğlu, sergilenen eserlerin sahibi çocukları ve gençleri kutladı.

Başkan Çerçioğlu, Cumhuriyetin kazanımlarını gelecek nesillere aktarabilmek için düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasının sergisini açtı. Başkan Çerçioğlu gençleri ve çocukları teker teker kutladı. Gençlerle ve çocuklarla fotoğraf da çekilen Başkan Çerçioğlu, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da düzenlediğimiz yarışmamıza katılan tüm gençlerimizi ve çocuklarımızı yürekten kutluyorum. Onların Cumhuriyet bilinciyle Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacak" ifadelerini kullandı.