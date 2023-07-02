Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca Aydın’da 2,5 milyon vatandaşı ağırladıklarını belirtti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kurban Bayramı tatili süresince gerçekleşen yoğun turist akınıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Başkan Çerçioğlu, Aydın’ın tatil süresince yaklaşık 2,5 milyon vatandaşı ağırladığını duyurdu.

Aydın’ın tarihi ve doğal güzelliklerinin tatilcilerin büyük ilgisini çektiğini belirten Başkan Çerçioğlu, ayrıca, şehrin güvenli ve huzurlu bir atmosfer sağlamak için gerekli tedbirlerin alındığını ve tatilcilerin keyifli bir şekilde vakit geçirdiğini vurguladı.

Özellikle Aydın’ın turistik bölgeleri olan Didim ve Kuşadası’nın büyük ilgi gördüğünü belirten Çerçioğlu, vatandaşların tarihi mekanları keşfetmek, denizin ve güneşin tadını çıkarmak için Aydın’ı tercih ettiğini söyledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak turizmin gelişimine önem verdiklerini ve bu yönde çalışmalar yaptıklarını da dile getiren Başkan Çerçioğlu, yaptığı açıklamada “Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinde, başta Kuşadası ve Didim ilçelerimiz olmak üzere yaklaşık iki buçuk milyon vatandaşımızı kentimizde ağırladık. Trafik yoğunluğunun arttığı bu günlerde tüm vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymalarını rica ediyor, yaşadıkları şehirlere sağlıklı bir şekilde gitmelerini diliyorum. Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü Aydın’a yine bekleriz” ifadelerine yer verdi.