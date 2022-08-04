Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Afyonkarahisar’da Türkiye şampiyonu olan Yunusemre Belediyesporlu judocu İkra Üzüm’ü ödüllendirdi.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Afyonkarahisar’da Türkiye şampiyonu olan Yunusemre Belediyesporlu judocu İkra Üzüm’ü ödüllendirdi.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, 22 - 24 Temmuz tarihlerinde Afyonkarahisar’da düzenlenen Minikler Türkiye Judo Şampiyonası’nda 57 kiloda altın madalya kazanan Yunusemre Belediyespor judocusu İkra Üzüm’ü tebrik ederek ödüllendirdi. Judoda milli takıma bir sporcu daha kazandırmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "Türkiye şampiyonu olarak bizleri onurlandıran sporcumuzu tebrik eder, 24 - 26 Eylül’de Romanya’da milli formayla katılacağı Balkan Şampiyonası’nda başarılar dilerim" dedi.

Başkan Çerçi’ye destekleri için teşekkür eden İkra Üzüm de yeni hedefinin Balkan Şampiyonası olduğunu ifade ederek, daha büyük başarılar kazanmak için çok çalışmaya devam edeceğini söyledi. Ziyarete Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan, Yunusemre Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Abdullah Can ve sporcunun babası Birol Üzüm eşlik etti.