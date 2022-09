Yunusemre Belediyesi Geleneksel 7. Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri’ni geride bıraktıklarını dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, organizasyonda kendilerini yalnız bırakmayan on binlerce güreşsevere teşekkür etti.

Yunusemre Belediyesi Geleneksel 7. Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri’ni geride bıraktıklarını dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, organizasyonda kendilerini yalnız bırakmayan on binlerce güreşsevere teşekkür etti.

Hafta sonu gerçekleştirilen Yunusemre Belediyesi Geleneksel 7. Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri yoğun ilgi gördü. Türkiye’nin her yerinden gelen on binlerce güreşsever 67’si başpehlivan olmak üzere 500 pehlivanı heyecanla izledi. Ortaköy Mesire Alanı da hafta sonunu ailesiyle birlikte piknik yaparak geçirmek isteyen piknikçilerle doldu. Bu yıl da güzel bir organizasyonu geride bıraktıklarını dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, yağlı güreşleri izlemeye gelen tüm vatandaşlara teşekkür etti. Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Ata sporumuz güreşe olan ilgiyi arttırmak amacıyla Ortaköy Er Meydanı’nda 7.sini düzenlediğimiz Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşlerimiz bu yıl da yoğun ilgi gördü. Son Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek, Başpehlivanlar Recep Kara, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Ali Gürbüz gibi Türkiye’nin ünlü 67 başpehlivanının da aralarında bulunduğu yaklaşık 500 pehlivan er meydanımıza çıktı. Manisa Valimiz Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, AK Parti MKYK Üyelerimiz Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur ve Tamer Akkal, AK Parti Manisa Milletvekilimiz İsmail Bilen, MHP Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile diğer tüm protokol üyelerimiz bizleri yalnız bırakmadı. Yağlı güreşlerimizi on binlerce vatandaşımız takip etti. Hafta sonunu ailesiyle doğayla iç içe keyifli bir şekilde geçirmek isteyen yüzlerce ailemiz Ortaköy Mesire Alanı’nda piknik yaptı. Piknik yapan aileleri de gezerek sohbet etme fırsatı bulduk. Çok güzel bir organizasyonu geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye’nin en büyük yağlı güreş organizasyonlarından biri olan Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde bizleri yalnız bırakmayan tüm güreşseverlerimize, organizasyonun güzel geçmesi için görev alan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.