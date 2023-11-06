Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, hafta sonu vatandaşlar ile bir araya geldi. Yapımı devam eden projeleri de inceleyen Başkan Çerçi, ilçenin çehresini değiştirecek çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi vatandaşlar ile buluşmaya devam ediyor. Hafta sonu AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı İlkcan Durmaz ile birlikte Bağyolu, Pelitalan, Örencik, Yuntdağköseler ve Yağcılar mahallelerini ziyaret eden Başkan Çerçi, Tepecik ve Çamlıyurt mahallelerinin ardından AK Parti Saruhanlı İlçe Başkanı Ekrem Cıllı ile de Heybeli ve Halitpaşa mahallelerinde vatandaşlar ile buluştu. Sadakataşı Derneği Manisa Şubesinin Gazze için düzenlediği yardım standına katılan Belediye Başkanı Çerçi, sık sık vatandaşlarla bir araya gelmeyi, onların taleplerini dinlemeyi önemsediklerini söyledi. Başkan Mehmet Çerçi, “Hafta sonu birçok vatandaşımız ile buluşup istişarede bulunduk. İlçemize kazandıracağımız çalışmaları yerinde inceledik. Köy hayırlarına ve düğünlere katıldık. Hizmet odaklı bir belediye olarak vatandaşımızın görüşlerini, taleplerini önemsiyoruz” diye konuştu.