Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, ‘Türkiye Yüzyılına Nefes’ sloganıyla ülke genelinde 4 milyon fidanı toprakla buluşturduğu 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde, Yunusemre’de de yüzlerce fidan dikildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, ‘Türkiye Yüzyılına Nefes’ sloganıyla ülke genelinde 4 milyon fidanı toprakla buluşturduğu 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde, Yunusemre’de de yüzlerce fidan dikildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde bu yıl ‘Türkiye Yüzyılına Nefes’ sloganıyla ülke genelinde milyonlarca fidanı toprakla buluşturdu. Projede Büyüksümbüller Mahallesi’nde ağaç dikim etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, Daire Müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte konuşan Başkan Çerçi, yaptığı açıklamada; “Tarım ve Orman Bakanlığımız, 2019 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından yayımlanan genelge ile 11 Kasım tarihi her yıl Milli Ağaçlandırma Günü olarak kutlanıyor. ‘Türkiye Yüzyılına Nefes’ temasıyla ilçemizde de Büyüksümbüller Mahallemize yakın bu bölgede yapılan ağaç dikme etkinliğine belediye olarak bizler de katkıda bulunduk. Doğayı seviyor, ilçemizi daha yeşil bir şehir yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.