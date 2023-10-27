Atatürk Kent Parkı’nda düzenlenen Manisa Bilim Şenliği başladı. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de etkinlikte stantları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Atatürk Kent Parkı’nda, Manisa Valiliği, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa Valiliği, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi ve diğer kurumlar tarafından desteklenen Manisa Bilim Şenliği’nin açılışı gerçekleştirildi. Manisa Bilim Şenliği’nde Yunusemre Belediyesi ve Bilim Yunusemre açtığı 8 stantta misafirlerini ağırlıyor. Tasarım, teknoloji, matematik, astronomi, tarım, girişimcilik, doğa bilimleri gibi pek çok alanda açtığı stantlar ile meraklılarını konuk eden Bilim Yunusemre ve Yunusemre Belediyesi, şenliğin uğrak noktası oldu.

Düzenlenen açılışta konuşan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, geleceğin Selçuk Bayraktar’larının bilim merkezlerinde yetiştirildiğini belirtti. Başkan Çerçi, “Ülkemizin teknolojiye yön veren nesillerini yetiştirmek için Bilim Yunusemre ile öğrencileri araştırmaya, gözlemlemeye ve keşfetmeye yönlendiriyoruz. Ege Bölgesi’nin en büyük bilim merkezini Bilim Yunusemre ismiyle açtık. Son bir yıl içerisinde Bilim Yunusemre’yi 35 bin öğrencimiz ziyaret ederek düzenlenen eğitimlere katıldı. Ankara, İstanbul ve İzmir’de düzenlenen TEKNOFEST’te Bilim Yunusemre ile şehrimizi temsil ettik. İzmir TEKNOFEST’te finale kalan Bilim Yunusemre’mizin takımındaki öğrencilerimizin yarışma heyecanlarına ortak olarak başarıları ile gururlandık. Üreten, araştıran ve geleceğe emin adımlarla yürüyen gençleri desteklemeyi bugüne kadar olduğu gibi devam edeceğiz” dedi. Konuşmaların ardından stantları ziyaret eden Başkan Çerçi öğrencilerle sohbet etti.