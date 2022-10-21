Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Küçük Sanayi Sitesi’nde ve esnaf ziyareti yaptı.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Küçük Sanayi Sitesi’nde ve esnaf ziyareti yaptı.

Esnaf ziyaretlerine devam eden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Küçük Sanayi Sitesinde esnaflar ile bir araya geldi. Ziyarette Başkan Çerçi’ye AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Manisa Motorlu Araçlar Tamircileri Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Ülke ve birim müdürleri eşlik etti. Ülkenin kalkınmasında önemli destekleri olan sanayi esnafına çabaları için teşekkür eden Belediye Başkanı Çerçi hayırlı, bereketli kazançlar diledi. Başkan Çerçi, esnaf ziyaretinde yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: “Sizler ülkemizin kalkınmasında önemli bir yere sahipsiniz. Alın teriniz ve emekleriniz ile ülkemiz her geçen gün daha da büyümekte. Biz de ülkemizin kalkınması için emek sarf eden sanayi esnafımızın ve çalışan kardeşlerimizin daima yanındayız. Allah hayırlı işler nasip etsin.”