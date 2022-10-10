Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yunus Emre Kültür Parkı’nda çölyak hastaları ile bir araya geldi. Çölyak hastalığı konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini dile getiren Başkan Çerçi, bu konuda yapılan her çalışmaya destek vermeye gayret gösterdiklerini belirtti.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yunus Emre Kültür Parkı’nda çölyak hastaları ile bir araya geldi. Çölyak hastalığı konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini dile getiren Başkan Çerçi, bu konuda yapılan her çalışmaya destek vermeye gayret gösterdiklerini belirtti.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, buğday gluteni ve diğer tahıllardaki benzer proteinlerin tüketilmesi sonucunda ortaya çıkan bir ince bağırsak emilim bozukluğu olarak adlandırılan Çölyak hastalığına dikkat çekmek amacıyla tanısı konulan bireyleri Yunus Emre Kültür Parkı’nda konuk etti. İrfan Meclisi’nde gerçekleştirilen etkinliğe Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Eşi Dr. Melek Çerçi, Çölyak ve Organik Beslenme Derneği Başkanı Halim Şivecan ve yönetimi ile ilgili belediye birim müdürleri katıldı. Düzenlenen etkinlikte konuşan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, bu konuda bir farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, “İlçemizde yaşayan tüm vatandaşlarımızı önemsiyor ve onların sorunlarını çözmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu anlamda çölyak rahatsızlığına dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak istedik. Sizlerle bir araya gelmekten çok mutluyum” dedi.

Çölyak ve Organik Beslenme Derneği Başkanı Halim Şivecan ise kendilerini yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’ye teşekkür etti. Konuşmaların ardından çölyak rahatsızlığı bulunan vatandaşlara hediyeleri takdim edilirken; Başkan Çerçi ve eşi Melek Çerçi, çocuklarla birlikte pasta kesti.