Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 100. Yıl Meydan Projesinde yer alan Mimar Sinan Bulvarı ile İzmir Caddesi bağlantı yolunda asfaltlama çalışması gerçekleştiriyor. Bağlantı yolunun tamamlanması ile Manisa trafiğinde rahatlama olacak.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, 2019 yılı Mahalli İdareler Seçimlerinde verdiği bir sözü daha tutuyor. Başkan Çerçi’nin ‘100. Yıla Yüz Proje’ vaatleri arasında yer alan Mimar Sinan Bulvarı- İzmir Caddesi Bağlantı Yolu projesinde sona gelindi. Trafiğin yoğun olarak hissedildiği Mimar Sinan Bulvarı’nda bağlantı yolu ile bölgede yaşanan trafik yoğunluğu azalacak. Mimar Sinan Bulvarı - İzmir Caddesi bağlantı yolunun asfaltlama çalışmalarında sona gelindi. Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmaları inceleyen Başkan Dr. Mehmet Çerçi, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Vatandaşımızın ihtiyaçlarını önceleyerek daha güzel bir Yunusemre için var gücümüzle çalışıyoruz. Belediye binamızı da yenilediğimiz projemizde yer alan meydanımızda çalışmalarımız son safhaya geldi. İzmir Caddesi ile Mimar Sinan Bulvarını birbirine bağlayan alternatif yolumuzda ekiplerimiz sıcak asfalt uygulaması gerçekleştiriyor. Bağlantı yolumuzun kentimize hayırlı olmasını diliyorum.”