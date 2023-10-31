Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, 100 yaşındaki Şefika Kanıtemiz’i evinde ziyaret ederek hayır duasını aldı.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, ev ve esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Çerçi, ziyaretlerine Cumhuriyetimiz ile aynı yaşa sahip olan Şefika Kanıtemiz Teyze ile devam eden etti. Şefika Teyzenin hayır duasını alan Başkan Çerçi, onunla yakından ilgilendi. Ziyarete ilişkin bilgi veren Belediye Başkan Çerçi, “Büyük değerlerimiz olan yaşlılarımız, tarih ve geleceğimize ışık tutan tecrübelere sahiptir. Onların bilgi ve tecrübeleri ışığında, emin adımlarla geleceğimizi inşa etmeliyiz. Cumhuriyetimizin ilan yılı olan 1923 senesinde dünyaya gelen koca çınar Şefika Teyzemiz ve tüm büyüklerimize şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.