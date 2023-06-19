Manisa Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yunusemre ilçesinde yapımı süren ve ilçeye kazandırılması planlanan çalışmalar ile ilgili Ankara’da ziyaretlerde bulundu.

İlçeye birçok hizmet kazandıran ve ekibiyle birlikte projeleri hayata geçirmek için gece gündüz çalışan Başkan Çerçi, Ankara’da bazı ziyaretler gerçekleştirdi. Başkan Çerçi AK Parti Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç ile beraber Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin ve TOKİ Başkan Yardımcısı Hakan Akbulut’a ziyaret gerçekleştirdi.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada “Yunusemre’mizde yürüttüğümüz projelerimiz ile ilgili bazı ziyaretler yaptık. Devam eden ve hayata geçireceğimiz projelerle ilgili makamlarla fikir alışverişinde bulunduk. Yunusemremiz için durmaksızın çalışıyoruz. Halkımızın mutluluğu, refahı ve huzuru için çalışmalarımız hız kesmeden sürecek. Her şey daha güzel bir Yunusemre için” dedi.