Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Ankara’da ziyaretler gerçekleştirerek Yunusemre’ye kazandırılan ve yapımı devam eden projeler ile ilgili çalışmalarını protokol üyelerine anlattı.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Ankara’da protokol üyelerini ziyaret etti. Programı kapsamında 22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, AK Parti Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, MHP Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay, AK Parti Teşkilat Başkanı Yardımcısı Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ve MKYK Üyesi Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen ve AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı’yı ziyaret eden Başkan Çerçi, belediye olarak yürüttükleri projeler hakkında bilgi verdi. Belediye Başkanı Çerçi’ye, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı İlkcan Durmaz ve ilçe yöneticileri eşlik etti. Yunusemre’ye yapılan ve yapılacak olan çalışmalar ile ilgili istişarede bulunduklarını belirten Başkan Mehmet Çerçi, ilçeye birbirinden güzel hizmetleri kazandırmaya devam edeceklerini kaydetti.