Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlediği Kariyer Günlerinin konuğu Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi oldu. Öğrencilere seslenen Başkan Çerçi, “Hayalleriniz büyük olsun ama ayaklarınız yere sağlam bassın” dedi.

Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlediği Kariyer Günlerinin konuğu Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi oldu. Öğrencilere seslenen Başkan Çerçi, “Hayalleriniz büyük olsun ama ayaklarınız yere sağlam bassın” dedi.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu’nun öğrencilerine yönelik düzenlenen kariyer günlerinde öğrencilerle bir araya geldi. Okulun konferans salonunda düzenlenen programda öğrencilere seslenen Belediye Başkanı Çerçi, eğitimin önemine vurgu yaptı. Başkan Çerçi konuşmasında, “Bütün medeniyetler, toplumlar, özellikle sosyal bilimler alanında yetiştirdiği değerlerin üzerinde yükselmiştir. Kendi medeniyetimiz üzerinde yükselmenin çalışmasını yapacağız. İrfanımızı, bilgimizi, sevgimizi, çocuklarımıza ve bizden umut bekleyen mazlum insanlara ışık olarak götüreceğiz. İnsanların beklediği barış, huzur, kardeşlik meşalesini biz taşıyacağız. Hepinizin görevi çok büyük. Hayalleriniz büyük olsun ama ayaklarınız yere sağlam bassın. Allah yolunuzu bahtınızı açık etsin, ayağınıza taş değmesin” diye konuştu. Programda öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Başkan Mehmet Çerçi, onlarla yakınan ilgilendi.