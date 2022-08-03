İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, Ak Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ve İlçe Başkanı Muharrem Akçal ile birlikte Ankara’ya çıkarma yaptı.

İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, Ak Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ve İlçe Başkanı Muharrem Akçal ile birlikte Ankara’ya çıkarma yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Turan’ı ziyaret eden heyet, ilçede yürütülen çalışmaları ve projeleri değerlendirdikleri görüşmeler gerçekleştirdiler

Çok önemli yatırımlar gerçekleştiriyoruz

İlçe merkezi başta olmak üzere mahallelerimizde çok önemli ve değerli projeler gerçekleştiriyoruz diyen Başkan Cengiz “Bunların hepsi dayanışma, yardımlaşma, istişare ve el birliği ile olan şeyler. İki yıl gibi sürede İlçemizin en önemli sorunlarından olan İvrindi-Korucu-Bergama yolunun 4.3 km’lik etabını hizmete açtık. Bu konuda Ak Parti Balıkesir Milletvekilimiz Mustafa Canbey’in destekleri ve emekleri çok büyük. Yolun geri kalan bölümü için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı devrede. Çalışmaların devam etmesi ve kangrene dönen yolun tamamlanması için elimizden gelen ne gerekiyorsa yapacağız. Büyükşehir Belediyemiz ile müthiş uyum içerisindeyiz. Altyapıdan üstyapıya, kent estetiğinden sosyal projelere, spor alanlarından fen işlerine kadar bir çok alanda ilçemizde güzel işlere imza atıyoruz. İlçemizde hizmet konusunda gözle görülür ciddi değişiklikler oluyor, halkımız da bunun farkında” dedi

Sındırgı için hedeflerimiz büyük

Büyüyen, gelişen bir İvrindi için gecemizi gündüzümüze katıyoruz diyen Başkan Cengiz “ Bizim gibi kırsal ilçelerin en önemli sorunlarının başını istihdam alanı yetersizliği çekiyor. Yeterli iş alanları, aile geçimini sağlayacak fabrika gibi iş yerleri olmayınca ilçeler göç alan değil göç veren ilçe haline geliyor. Bu sorunu çözme gayretindeyiz. Göreve geldiğimiz 2019 yılından beri üzerinde hassasiyetle durduğumuz ve ilçemize kazandıracağımız organize sanayi bölgesi projesi ile ilgili baya yol kat ettik. Lokasyon anlamında pilot bölge diyebileceğimiz noktada yer alıyoruz. Bunu değerlendirmek istiyoruz. Kısacası İvrindi artık kabuğunu kırsın, anayola doğru büyüsün istiyoruz. Oluşturacağımız Organize Sanayi Bölgesi ile gelecek yatırımcı sayesinde ilçemizde iş sahası artacak, ilçemiz göç veren değil göç alan bir ilçe haline gelecek. İlçemizde yürüttüğümüz çalışmalarda desteklerini her zaman hissettiğimiz Milletvekilimiz Mustafa Canbey başta olmak üzere tüm milletvekillerimize ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’a teşekkür ediyorum."