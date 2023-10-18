Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, sokağa inerek esnafı iş yerlerinde ziyaret etti. Ziyarette esnafın sorunlarını da dinleyen Başkan Arslan, bütün sorunlara çözüm bulacaklarını belirtti.

Denizli’nin Çameli ilçesi Belediye Başkanı Cengiz Arslan, ilçe genelinde esnafı ziyaret etti. Bütün esnafla tek tek sohbet eden Başkan Cengiz Arslan, esnafın yaşadığı ve dile getirdiği sorunları da dinledi. Bütün sorunlara çözüm bulup esnafı rahatlatacaklarını dile getiren Başkan Arslan, “Esnaflarımızın işlerini kolaylaştırmak, taleplerini karşılamak için gerekli planlamaları yapacağız; esnaflarımıza bereketli kazançlar dileriz” ifadelerini kullandı.