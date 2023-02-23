Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, tüm Türkiye’yi derinden sarsan Kahramanmaraş depremlerinin ardından Hatay ilinden Çameli ilçesindeki yakınlarının yanına gelen Akkaya ailesini ziyaret ederek yalnız bırakmadı.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, tüm Türkiye’yi derinden sarsan Kahramanmaraş depremlerinin ardından Hatay ilinden Çameli ilçesindeki yakınlarının yanına gelen Akkaya ailesini ziyaret ederek yalnız bırakmadı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları sarılmaya devam ediyor. Yüzbinlerce depremzede ülkenin farklı şehirlerine giderek yaşamanı sürdürürken, bölgede çalışmalar aralıksız devam ediyor. Depremden etkilenen Akkaya ailesi de Hatay ilinden Denizli’nin Çameli ilçesine gelerek yakınlarının yanına yerleşti. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, aileyi ziyaret edip dertlerini dinledi. Yaraları hep beraber saracaklarını belirten Başkan Arslan, “Sıkıntılarınız, talepleriniz hakkında en ufak endişeniz olmasın, elimizden gelen yardımı yapacağız. Kaymakamlığımız ile birlikte koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. Umarım bir daha böyle acılar yaşamayız” diyerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan Arslan, “Bu süreçte ilçemizde misafir olacak her ailenin yanında olacağız. Çameli Kaymakamlığımız ve Çameli Belediyemiz olarak depremin ilk anından itibaren bölgeye, sahra mutfağımız, araç, gereç ve personel ile duyarlı Çameli halkının yardımlarıyla toplanan malzemeleri gönderdi. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Çameli halkımıza teşekkür ediyorum. Depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza yüce Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum” dedi.