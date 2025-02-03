Osmaniye Belediyesi tarafından başlatılan bitümlü sıcak asfalt yol çalışmaları kapsamında yenilenen yüzüne kavuşan Hoca Ahmet Yesevi (Nahır Yolu) Sokak, vatandaşların hizmetine açıldı. Osmaniye’nin şehirleşme anlamında depreme dayanıklı olarak inşa edildiğinin altını çizen Belediye Başkanı İbrahim Çenet, "Biz Osmaniye’mizin yollarına Ferhat olduk. Bu aşk bitmez. Bu aşkın devam etmesi gerekiyor. Yara yara gidiyoruz, yapa yapa gidiyoruz" dedi.

Osmaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nce kent genelinde altyapı çalışmaları tamamlanan bölgelerde üstyapı çalışmaları hızla devam ediyor. Bu kapsamda Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi ile Rızaiye Mahallesi’nin sınırlarını belirleyici rolü üstlenen Hoca Ahmet Yesevi (Nahır Yolu) Sokağı’nda başlatılan asfalt yol çalışmaları da sona erdi. Zemin düzenlemesiyle birlikte engelli vatandaşların da unutulmadan modern düzeyde geniş kaldırımların inşa edildiği sokak bitümlü sıcak asfalt serilmesiyle yenilenen yüzüne kavuştu. Sokağın trafik akışını sağlayan sarı çizgilerin de çekilmesiyle birlikte göz alıcı güzelliğe kavuşan sokak düzenlenen törenle vatandaşların hizmetine açıldı. Yeni haliyle sürücülere modern kaldırımlarıyla yayalara keyif verecek olan cadde temiz ve ferah görünümüyle de mahalle sakinlerinin yüzünü güldürecek.

"Aşkla çalışıldığı zaman memleketimiz yeryüzü cenneti gibi ortaya çıkıyor"

Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Osmaniye Belediyesi Çağrı Merkezi personeli Salim Koçyiğit’e rahmet dileyerek konuşmasına başlayan Belediye Başkanı İbrahim Çenet, "Osmaniye Belediyesi büyük bir ailedir. Salim Koçyiğit Hakk’a yürüdü. Yüce Allah’tan rahmet niyaz ediyoruz. Mekânı cennet olsun. Hayat durmuyor. Ben buralara her gün geldim. Şöyle baktık gezdik. Hamdolsun aradan 12 gün geçtikten sonra tekrardan baktığımızda çiçek gibi yollarımız ortaya çıktı. Demek ki gayretle aşkla çalışıldığı zaman bu işe başkoyduğumuz zaman memleketimiz gerçekten bir yeryüzü cenneti gibi ortaya çıkıyor. Biz Osmaniye’mizin yollarına Ferhat olduk. Bu aşk bitmez. Bu aşkın devam etmesi gerekiyor. Çünkü biz depremden çıkmış memleketiz. Allah’tan geldi, önleyemeyiz ama depreme dayanıklı şehir tekrardan kurabiliriz. Bizim hemşehrimiz buna fazlasıyla layıktır. Yara yara gidiyoruz, yapa yapa gidiyoruz. Hamdolsun artık sayamıyorum onlarca caddeyi 10 gün içerisinde açtık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Sadece yol mu yapıyoruz. Tabi ki hayır. Bu yolun altyapısını da yapıyoruz. 215 kilometre kazı yaptık. Altyapısını yaptık, şimdi de üstyapısını yapıyoruz. Bu caddemizin kaldırımları da yapıldı. Çok güzel akasya ağaçları da diktik. Yeşil bir Osmaniye için de kolları sıvadık. Şu görmüş olduğunuz yola 3 bin 400 ton sıcak asfalt döktük. 4 bin 500 metrekare de kaldırım imalatı yaptık. Burada vatandaşımız yaz geldiği zaman tozdan topraktan penceresini açabilsin" diye konuştu.

Başkan Çenet’ten yerli ve milli otomobille test sürüşü

Hayırlı olsun yürüyüşünün sonunda Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg’un direksiyonuna geçen Başkan İbrahim Çenet, "Osmaniye’mizin yolları her daim açık olsun" diyerek Hoca Ahmet Yesevi Sokak’ta test sürüşü gerçekleştirdi.