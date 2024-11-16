Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, 23-24 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan Osmaniye Fıstık Festivali’ne tüm vatandaşları davet ederek “Osmaniye fıstığımıza sahip çıkalım" çağrısında bulundu.

Osmaniye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonun da 23-24 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan Osmaniye Fıstık Festivali için hazırlıklar sürerken hazırlıkları yerinde kontrol eden Belediye Başkanı İbrahim Çenet, festivalin fotoğraf çekilme simgesi olan canlı TV maketini inceledi. Maket önünde kameraların karşısına geçen Başkan Çenet, 23-24 Kasım tarihlerinde Atatürk Caddesi’nde düzenlenecek olan festivale vatandaşları davet etti. Osmaniye fıstığının mutfak serüvenindeki tüm lezzetlerin ve çeşitli etkinliklerin yer alacağı festivalde her yaştan vatandaşlar doyasıya eğlenecek.

Osmaniye fıstığımıza birlikte sahip çıkalım diyen Belediye Başkanı İbrahim Çenet, “23-24 Kasım tarihlerinde Osmaniye fıstığımızın festivalini yapacağız. Festival için arkadaşlarımızın hazırladığı birçok aksesuarları inceledik. Bizlerde 23-24 Kasım tarihlerinde sizlere canlı bir şekilde Osmaniye fıstığımızın mutfaktaki serüven yolculuğunda ortaya çıkan lezzetlerini sunmak istiyoruz. Bunu bir festival havasında vermek istiyoruz. Osmaniye fıstığımıza birlikte sahip çıkalım. Bu bizim kültürümüz. Hepimiz fıstığın yetişme sürecinde büyüdük. Bahar ayıyla başlayıp sonbahar ayına kadar giden süreci hep birlikte yaşadık. Büyüklerimiz bunu yaşattılar, bizlere teslim ettiler. İnşallah bizde bunu artık bir kültür olarak ekonomi olarak ülkemizin markası olarak dünyaya da pazarladığımız Osmaniye fıstığımıza 23-24 Kasım Fıstık Festivali’nde birlikte sahip çıkalım” diye konuştu.