Şehzadeler Belediyesi Başkanı Ömer Faruk Çelik, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçedeki emekli öğretmenler onuruna bir vefa kahvaltısı düzenleyerek onları aynı sofrada buluşturdu.

Şehzadeler Belediyesi Başkanı Ömer Faruk Çelik, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçedeki emekli öğretmenler onuruna bir vefa kahvaltısı düzenleyerek onları aynı sofrada buluşturdu.

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamalarında Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadelerdeki emekli öğretmenleri kahvaltı sofrasında bir araya getirerek onlara vefasını gösterdi. Öğretmenler Evi’nde düzenlenen kahvaltı programına Başkan Çelik’in yanı sıra Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler İlçe Mili Eğitim Müdürü Metin Gençay ve emekli öğretmenler katıldı. Saygı duruşunda bulunulup ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gençay, Başkan Çelik’e teşekkür ederek, bu etkinliğin geleneksel bir hale getirilmesini istedi. Gençay "Öğretmenin emeklisi olur ama eskisi olmaz. Öğretmenlerimiz emekli olsalar da karşılaştıkları her olumsuz duruma müdahale ederek onu gidermek isterler. Böyle günlerde de hatırlanmak çok güzel. Tüm şehit öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, Öğretmenler Gününüzü kutluyorum" dedi.

Daha sonra öğretmenlere hitap ederek davetlerine katıldıkları için öğretmenlere teşekkür eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Öğretmenlik kutsal bir görev ve bir sonu yok. Hayat devam ettiği müddetçe temas ettiğiniz her şeye dokunuyor, onların eğitim ve öğretimine katkıda bulunuyorsunuz. Eğitim ve öğretim şeklinde iki ayak var. Birisi öğretmek, bilgiyi vermek ki son derece önemli. Bilginin bugün ne kadar büyük bir güç olduğunu son derece iyi görüyoruz. Bilgi teknolojiyi doğurur, teknoloji sizi dünyada söz sahibi yapar. Daha önce sınır güvenliğini sağlayamazken bugün teknoloji sayesinde sınırdan 140 km içeride dahi terör unsurlarını etkisiz hale getirebiliyoruz. Biz bu ülkede çok acılar çektik. Çok şehitler verdik. Bu şehitlerimizin içerisinde çokça da öğretmenlerimiz oldu. Tüm şehit öğretmenlerimizi rahmetle anıyoruz. Küresel emperyalist güçler ayakları üstünde duran güçlü müreffeh çevresinde söz sahibi bir Türkiye istemiyorlar. Bunun için ülkemizin ayaklarına pranga vurabilmek için her türlü yolu deniyorlar. Bunlardan biri de 40 yıldan beri terör örgütlerinin beslenmesi, yetiştirilmesi ve üzerimize salınmasıdır. Değişik isimlerde ve versiyonlarda Türkiye’yi engellemek için bunlar desteklendi. Bugün buradaki öğretmenlerimiz ve onlar gibi binlercesi sayesinde, onların eğitim ve öğretim çalışmaları neticesinde yetişen gençler, nesiller bilgi ve teknolojiyle yeni icatlar yaptılar. Daha önce parçasını dahi alamadığımız İHA- SİHA’ları şimdi yapıyor, onlarla dosta güven düşmana korku veriyoruz. Bu işin daha önemli kısmı ise eğitim kısmı. Öğretmenlerimiz rol modeldir. Eğitimde başarılı olunmaz ise öğretimle verilenler insanlığın aleyhine de kullanılabilir. Biz buna medeniyetimizde irfan diyoruz. İlim ve irfanın bir arada olmasının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Tarihimizde ilim ve irfanı birleştirerek büyük işlere imza atmış durumdayız. Bizler Şehzadeler Belediyesi olarak eğitim ve öğretimi önemsiyoruz. Her zaman sizlerin ve eğitim camiasının emrindeyiz. Bir kez daha başta Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehit öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, sizlerin de Öğretmenler Gününü kutluyoruz" diye konuştu.

Emekli öğretmenlere hitaben konuşan Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara da öğretmenlerin günlerini kutlayarak, Başkan Çelik’e kendilerini böyle bir etkinlikte öğretmenler ile bir araya getirdikleri için teşekkür etti. Program daha sonra protokol üyelerinin emekli öğretmenlere hediye ve çiçek takdim etmesi, günün anısına toplu fotoğraf çektirilmesiyle son buldu.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle Manisa Lisesi’ni de ziyaret ederek, buradaki öğretmenlere çiçek hediye etti, günlerini kutladı. Başkan Çelik öğretmenlerin kendileri için son derece önemli olduğunu ifade ederek "Eğitim ve öğretimi son derece önemsiyoruz. Bu nedenle her zaman öğretmenlerimizin yanında ve onların destekçisiyiz. Öğretmenler Günü vesilesiyle size olan sevgi ve saygımızı bir kez daha ifade etmek istedik. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun" dedi. Öğretmenler odasında bir süre öğretmenlerle sohbet eden, onların istek ve taleplerini dinleyen Başkan Çelik daha sonra onlara çiçek hediye etti.