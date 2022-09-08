Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa’nın Kurtuluş’unun 100’üncü yılı nedeni ile Şehzadeler Belediyesi’nin özel olarak hazırlamış olduğu eski Manisa fotoğraflarından oluşan albümü esnaflara ve Manisalı vatandaşlara hediye etti.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa’nın Kurtuluş’unun 100’üncü yılı nedeni ile Şehzadeler Belediyesi’nin özel olarak hazırlamış olduğu eski Manisa fotoğraflarından oluşan albümü esnaflara ve Manisalı vatandaşlara hediye etti.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, 8 Eylül Manisa’nın düşman işgalinin kurtuluşunun 100’üncü yılı nedeni ile Cumhuriyet Meydanında düzenlenen kutlama törenlerinin ardından Cumhuriyet Meydanında bulunan vatandaşlar ile civardaki esnaflara, Belediyenin özel olarak hazırlamış olduğu eski Manisa fotoğraflarından oluşan fotoğraf albümü ve Türk Bayrağı hediye etti.

Manisa’nın 1890 ile 2000’li yılların başına kadar olan 30 adet seçilmiş olan fotoğrafın bulunduğu albümü Manisa’nın Kurtuluş’unun 100’üncü yılına özel olarak bastırdıklarını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik “Şehzadeler Belediyesi olarak bu yıl Manisa’mızın kurtuluşunun 100’ün yılına özel olarak Manisa’mızın eski fotoğraflarından oluşan güzel bir fotoğraf albümünü hazırladık. 1890 yılı ile 2000 yıllarına ait 30 adet fotoğraftan oluşan bu tarihi belge niteliğinde ki fotoğraf albümünü Manisa’mızın esnaflarına ve vatandaşlarımıza hediye ediyoruz. Esnaflarımızın dükkânlarında olacak bu tarihi fotoğrafları o dükkanlara girecek olan herkes görme imkanı bulacak. Bu şekilde Manisa’mızı da farklı bir yönden tanıtmış olacağız. Bu gün yaklaşık 500 adet dağıttığımız bu albümü, Belediye olarak kendi misafirlerimize de hediye edeceğiz” dedi.

Solo Türk’ten Başkan Çelik’e ziyaret

Öte yandanManisa’nın Kurtuluş’unun 100’üncü yılı nedeni Manisa’da bir gösteri uçuşu gerçekleştirecek olan Solo Türk ekibi, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’i makamında ziyaret etti. Şehzadeler Belediyesinde gerçekleşen ziyarete Solo Türk Pilotu Binbaşı Emre Mert, Halkla İlişkiler Sorumlusu Üsteğmen Alper Şen ve Sosyal Medya Sorumlusu Emrah Aslan Tepe katıldı. Ziyaret esnasında Solo Türk Pilotu Binbaşı Emre Mert, Başkan Çelik’e Solo Türk fotoğrafının bulunduğu çerçeveyi imzalayarak hediye etti. Solo Türk’ün gösterileri ile büyük bir gurur duyduklarını ifade eden Başkan Çelik, Solo Türk ekibine Muradiye Camisinin özel yapım plaketi ile Manisa Mesir Macunu hediye edere, başarılarının devamını diledi.