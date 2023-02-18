Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik, Eskişehirli gurbetçilere depremzedeler için ev çağrısında bulunarak, “Türkiye’nin sahil bölgelerinde boş bir vaziyette bekleyen yazlık evler mevcut. Evlerini onlara açmaları yönünde tavsiyede bulunuyorum” dedi.

Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik, Eskişehirli gurbetçilere depremzedeler için ev çağrısında bulunarak, “Türkiye’nin sahil bölgelerinde boş bir vaziyette bekleyen yazlık evler mevcut. Evlerini onlara açmaları yönünde tavsiyede bulunuyorum” dedi.

Başkan Gazi Çelik, Eskişehirli olup yurtdışında yaşayan vatandaşlara depremzede aileler için ev çağrısında bulundu. Eskişehir halkının deprem sonrası meydana gelen zarara kayıtsız kalmaması gerektiğini vurgulayan Çelik, köy yerlerinde yaşayanlardan depremzedelere yardım için sürekli telefon aldıklarını da iletti. Ülkenin sahil kesimlerinde Eskişehirlilere ait boş yazlıklar olduğunu aktaran Çelik, ayrıca emlakçılar olarak yaptıkları yardımlardan bahsetti.

“Eskişehirli vatandaşlarımızdan telefon bekliyorum”

Başkan Gazi Çelik, ülke olarak büyük bir depremin geride bırakıldığını ifade ederek, “Allah bir daha böyle bir depremi ülkemize yaşatmasın. Ben buradan yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum. Biliyoruz ki şu anda yurtdışında ikamet eden Eskişehirli vatandaşlarımızın evlerinin çoğu boş bir vaziyette bekliyor. Lütfen depremzede ailelerimize evlerimizi açalım diyorum. Özellikle Türkiye sahil bölgelerinde bolca yazlık evlerimiz mevcut. Yazlık evi olan Eskişehirli bireylerimiz bu hususta evlerini açabilirler. Bize köy yerlerindeki evlerini depremzede ailelere açmak isteyen gönüllü vatandaşlarımız sık sık telefon ediyor. Aynı şekilde buna benzer talepleri yurtdışında yaşayan Eskişehirlilerden de bekliyorum” dedi.

“Evlerini açsınlar”

“Gayrimenkul danışmanı olarak insanlarımızın barındıkları yerleri ve yatırımlarını biliyoruz” diyen Çelik, “Birçok hayırsever vatandaşın maddi olarak desteklerini televizyonlardan izliyoruz, ama evlerinin de boş olduklarını tahmin ediyoruz. Şu anda kullanılmayan evler olduğunu ön görüyoruz. Lütfen depremzede böyle bir dönemde duyarsız kalmayalım. Evlerini onlara açmaları yönünde tavsiyede bulunuyorum” şeklinde konuştu.

“Ramazan Ayı’nda da yardım kolileri yapmayı düşünüyoruz”

Çelik, deprem sonrası yapılan yardımları anlatarak, “Bundan önceki dönemde yardım çalışmalarımız oldu. Sağ olsun üyelerimizle birlikte çocuk bezi, kuru gıda ve su olarak 1 tır yardımda bulunduk. Aynı şekilde yardımlarımız devam edecektir. Allah nasip ederse de Ramazan Ayı’nda yardım kolileri göndermeyi düşünüyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.